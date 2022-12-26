Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 22 kilo 8 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 22 kilo 8 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 25 Aralık 2022 günü saat 21.00 sıralarında Yüksekova ilçesi kırsalında kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından araziye atılan bir çuval içerisinde 23 paket halinde yaklaşık olarak 22 kilo 8 gram eroin maddesi ele geçirildi” denildi.