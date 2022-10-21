Samsun’da araziden topladıkları mantardan yiyen 2 kadın zehirlenerek hastanelik oldu. Hastanede tedavi altına alınan kadınların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun’da araziden topladıkları mantardan yiyen 2 kadın zehirlenerek hastanelik oldu. Hastanede tedavi altına alınan kadınların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide topladıkları kırmızı mantardan yiyen Aynur S.(49) ile Leyla K.(53) zehirlendi. Zehirlenen kadınlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Leyla K., "Aynur S. araziden topladığı mantardan bana da verdi. Evde yemek yaptım yedim. Ben de zehirlendim, Aynur da zehirlenmiş" dedi.

Tedavi altına alınan kadınların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.