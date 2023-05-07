Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir arazi içerisinde bulunan elektrik kabloları ve güneş enerjisi panosu çalındı.

Edilen bilgilere göre, Besni ilçesi Kızılin Köyü Çevlik mevkiinde M.A’ya ait arazi içerisinde yer alan 90 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, 2 adet güneş enerjisi elektrik panosu ve 8 adet güneş paneli kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden M.A., jandarma ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.