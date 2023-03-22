Muğla’nın Datça ilçesinde dağlık arazide yürüyüşe çıkan ve araçlarını bulamayıp arazide kaybolan ikisi çocuk dört İngiliz vatandaşı, MAG-AME (Mahalle Afet Gönüllüleri) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Domuzçukuru mevkiinde 2’si çocuk, çocukların anneleri ve bir İngiliz vatandaşının kaybolduğu ihbarı alındı. Olay yerine ulaşan jandarma ekibinin talebi üzerine 5 kişilik Datça MAG-AME-SAR ekibi görevlendirildi. Yapılan çalışmalarda dönüş yolunda araçlarını bulamayıp sarp arazide kaybolan 4 kişiye ulaşıldı. Ekipler kaybolan kişilere yanlarında getirdikleri yiyecekleri verdikten sonra dönüş yoluna geçti. Yaklaşık 8 kilometrelik sarp araziden Kargı koyuna ulaşılarak kayıp 4 kişi jandarma ekiplerine teslim edildi. Kaybolan 2 si çocuk 4 İngiliz vatandaşının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.