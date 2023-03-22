Samet Demir cinayeti kararı istinaf mahkemesinde bozuldu Samet Demir cinayeti kararı istinaf mahkemesinde bozuldu

Muğla’nın Datça ilçesinde dağlık arazide yürüyüşe çıkan ve araçlarını bulamayıp arazide kaybolan ikisi çocuk dört İngiliz vatandaşı, MAG-AME (Mahalle Afet Gönüllüleri) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Domuzçukuru mevkiinde 2’si çocuk, çocukların anneleri ve bir İngiliz vatandaşının kaybolduğu ihbarı alındı. Olay yerine ulaşan jandarma ekibinin talebi üzerine 5 kişilik Datça MAG-AME-SAR ekibi görevlendirildi. Yapılan çalışmalarda dönüş yolunda araçlarını bulamayıp sarp arazide kaybolan 4 kişiye ulaşıldı. Ekipler kaybolan kişilere yanlarında getirdikleri yiyecekleri verdikten sonra dönüş yoluna geçti. Yaklaşık 8 kilometrelik sarp araziden Kargı koyuna ulaşılarak kayıp 4 kişi jandarma ekiplerine teslim edildi. Kaybolan 2 si çocuk 4 İngiliz vatandaşının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.