Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde çıkan arazi yangınında yaklaşık 50 dekarlık bir alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyünde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında yaklaşık 50 dekarlık bir alan zarar gördü. Yangının ardından Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Salman ile personeller zarar gören alanda incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Salman, “Kuru otların her zaman bir yangına neden olabileceğini unutulmamalı ve daha dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” dedi.