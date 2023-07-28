Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde çıkan arazi yangınında yaklaşık 3 dönem ekili alan zarar gördü.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. ve İ.A., isimli şahıslara ait arpa, buğday eli araziden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederek çevredeki diğer arazilere sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.