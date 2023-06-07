Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kalfaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, zeytin ağaçları zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.