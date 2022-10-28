Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) 2 adet arazi aracı tahsis edildi.

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) 2 adet arazi aracı tahsis edildi.

Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla satın alınan ve YİKOB’un yatırım faaliyetleri, doğal kaynaklar, maden ruhsat kontrol ve denetleme görevlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 2 adet arazi aracının anahtarlarını Vali Hulusi Hulusi Şahin, YİKOB yetkililerine teslim etti.

Vali Şahin, YİKOB çalışanlarının arazi şartlarında yapacağı görevler esnasında görevlerini bu araçlar sayesinde daha iyi bir şekilde yerine getirebilmelerinin mümkün olacağını söyleyip, araç filosunun daha da güçlendirilmesi talimatını vererek alınan araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.