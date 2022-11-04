Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde arazi aracıyla çarpışan ve ardından ikiye bölünen bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde arazi aracıyla çarpışan ve ardından ikiye bölünen bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, ilçe merkezi Fatih Cami önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçe merkezinden Mahmut köyü istikametine doğru giden Bilge Kaan D., idaresindeki 03 ACP 874 plakalı arazi aracı ile İlyas T.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan bisiklet sürücüsü İlyas T., ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan İlyas T.’yi ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak talihsiz adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada bisikletin ikiye bölünmesi ise olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.