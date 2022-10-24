Bursa’nın Orhangazi ilçesinde arazi aracından düşen sürücü yaralandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde arazi aracından düşen sürücü yaralandı

Orhangazi’ye bağlı Yeni Sölöz Mahallesi Ayazma piknik alanı yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ATV’den düşen sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Mustafa Aktürk (63) idaresindeki 16 APP 174 plakalı ATV; Ayazma piknik alanı yolunda savruldu. Kazada sürücü Mustafa Aktürk yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.