Mersin’de, Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yıl da insanlık tarihinin en önemli filozoflarından, şair, matematikçi ve astronomi biliminin kurucusu Aratos’un anıt mezarında gerçekleştirilen kazılar sona erdi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı, mimari olarak çok önemli sonuçlar elde ettikleri belirterek, "Aratos'un mezarının dromosunun doğusunda yer alan bir Helenistik yapı tespit ettik. Burası, Aratos öncesi buranın kullanımıyla ilgili bize çok önemli bilgiler verecek" dedi.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan ve tarihi M.Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde, 1999 yılında başlayan kazı çalışmalarının bu yıl 23’üncüsü gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen kazılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da antik çağda Tarsus’ta doğan ve döneminin en ünlü isimlerinden biri olan filozof, şair, matematikçi ve astronom Aratos’un anıt mezarında yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinin işbirliğiyle yürütülen, Mezitli Belediyesinin de destek verdiği çalışmalarda 10 kişilik ekip görev aldı. Bu yılki kazılarda, Aratos'un anıt mezarının restorasyonuna yönelik çalışmalar yapılırken, mezarın alt kısmında başka bir yapı bulundu. Helenistik döneme ait olduğu belirlenen yapı, önümüzdeki yıl yapılacak kazı çalışmalarında tamamen ortaya çıkarılacak.



“Umarım gelecek yıl burası ziyarete açılır”

Kazı Başkanı Prof. Dr. Yağcı, kazı çalışmalarına 23 Mayıs'ta başladıklarını söyledi. Bu yıl restorasyona yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Yağcı, "Bu çalışmalarımız amacına ulaştı. Aratos mezarının 2021 yılında içini boşaltmıştık. Blokları kaldırmıştık. Bu yıl da dışını tamamen temizledik ve şu an restorasyon proje çalışmaları sürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesinden gelen bir ekip, kurula sunmak üzere bu hazırlıkları yapıyor. Umarım gelecek yıl buranın restorasyonu tamamlanır ve ziyarete açılır" diye konuştu.



"Helenistik bir yapı tespit ettik"

Bu yıl önemli bazı bulgulara da ulaştıklarının altını çizen Yağcı, "Mimari olarak çok önemli sonuçlar elde ettik. Örneğin Aratos'un mezarının dromosunun doğusunda yer alan bir Helenistik yapı tespit ettik. Burası Aratos öncesi buranın kullanımıyla ilgili bize çok önemli bilgiler verecek. Fakat kazısı henüz bitmedi. Seneye buranın kazısı tamamladıktan sonra Aratos mezarının geçirdiği evreleri açığa çıkaracağız ve kamuoyunu aydınlatacağız. Yani aslında mezarın altından büyük bir anıtsal yapı geliyor, mekanlar var. Bu mekanları açığa çıkaracağız ve Aratos öncesinde burası Helenistik dönemde ne amaçla kullanılıyordu, Aratos mezarıyla ilgisi var mıydı, bunları açığa çıkarmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.



"Burayı dünyanın her yerinden turistler ziyaret edecek"

19. yüzyıl gezginleriyle bu bölgenin Aratos'un mezarı olarak işaretlendiğini hatırlatan Yağcı, "Bizim yaptığımız arkeolojik kazı çalışmaları sonrasında gerçekten burası bir mezar olarak açığa çıktı. Bu çalışmalara şu anda kamuoyunun ilgisi giderek artıyor. Ziyaretçiler çoğalmaya başladı. Mersin ve ülke turizmine katkısı şöyle olacak. Dünyaca bilinen Aratos üzerinden burayı dünyanın her yerinden yerli ve yabancı turistler ziyaret edecek" ifadelerini kullandı.