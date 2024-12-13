AREA Araştırma, Ulaşım ve Paylaşımlı Yolculuk araştırmasını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmada Martı TAG memnuniyet oranı yüzde 93,8 çıktı.

AREA Araştırma tarafından Ekim 2024’te yayımlanan kapsamlı ‘Ulaşım ve Paylaşımlı Yolculuk’ raporunda Martı TAG’ın ulaşım sektörünün dönüşümünü etkilediğini görüldü. Raporda, katılımcıların paylaşımlı yolculukla ilgili çarpıcı bulguları yer alıyor.

Taksi sorununa akılcı bir yaklaşım

Rapora göre, katılımcıların yüzde 59,7’si Martı TAG gibi yenilikçi platformların mevcut taksi sorununu çözebileceğine inanıyor. Daha da dikkat çekici bir bulgu olarak, yüzde 70,7’lik bir oran, paylaşımlı yolculuk uygulamalarının yasal bir zemine oturtulmasını destekliyor. Yüzde 40,5 oranında katılımcı ise bir siyasetçinin paylaşımlı yolculuğu desteklemesinin oy tercihlerini etkileyeceğini belirtiyor. Bu rakamlar, paylaşımlı yolculuğun bireysel bir tercih olmasının ötesinde, toplumsal bir ihtiyacı karşılayan çözüm olduğunu gösteriyor.

Oğuz Alper Öktem bilinirlik oranı ve güven

Raporda, Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem’in liderlik becerileri de öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 38,2’si Öktem’i tanırken, yüzde 74,4’ü olumlu liderlik özellikleriyle tanımlıyor. Ayrıca taksi sistemi üzerinde yapılacak reformlara verdiği destek kamuoyunda geniş yankı buluyor. Katılımcıların yüzde 82’si, Öktem’in bu mücadelesini desteklediğini ifade ediyor.

Martı TAG memnuniyet oranı zirvede

Martı TAG’ın hizmet kalitesinde ulaşılması zor bir standart yakaladığını gösteren araştırmada katılımcıların yüzde 93,8’i Martı TAG’ın hizmetlerinden memnun olduklarını belirtirken, sürücülerle ilgili memnuniyet oranı yüzde 93,1 seviyesinde. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, Martı TAG’ın sunduğu konfor ve hızın ulaşım sorunlarına çözüm sunduğunda hemfikir. Ankete katılanların yüzde 21,5’i Martı TAG’ı kullandığını ifade etti.