Balıkesir Öğretmen Akademileri Şehir ve Kültür Akademisi’nin 5. haftasında öğretmenler, Balıkesir’in önemli şahsiyetlerinden Araştırmacı Yazar Tarihçi Aydın Ayhan ile buluştu. Bu anlamlı söyleşi, Balıkesir tarihi üzerine derinlemesine bir bakış sundu.

Araştırmacı Yazar Tarihçi Aydın Ayhan, 1. Dünya Savaşı sırasında özellikle Çanakkale Cephesi’nde Balıkesir halkının oynadığı kritik rolü anlattı. Savaşın zorlu şartları altında, Balıkesir köylerinde ve kasabalarında evlatlarını, kardeşlerini, eşlerini bekleyen kadınların dokunaklı hikayeleri, katılımcılarda derin izler bıraktı.

Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele’de Balıkesir

Aydın Ayhan, Kurtuluş Savaşı sürecinde Balıkesir’in milli mücadeleye katkılarından bahsetti. Hem fikri hazırlık aşamasında hem de savaşın aktif safhalarında Balıkesir’in önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Ayhan, merak edilen tüm soruları yanıtladı ve kaleme aldığı birçok eserinden öğretmenlere hediye etti. Ayrıca, adına açılan kütüphanede belirli saatlerde bulunarak öğretmenlerin araştırmalarına destek olacağını ifade etti.

Akademi öğretmenlerinden Ferit Gençdal, Cafe Antik Barok’ta gerçekleştirilen bu söyleşi hakkında duygularını dile getirdi: "Aydın hocamızla tanışmak ve ondan Balıkesir ile ilgili hüzünlü ama doğru bilgiler almak beni çok mutlu etti. Kendisinin varlığı Balıkesir’e bir armağan gibi. Yine Şehir-Kültür Akademisi’ne yakışan bir hafta sonu etkinliği gerçekleştirdik."

Tarih, köklerimizi anlamamıza yardımcı olan bir ayna gibidir ve bu aynaya bakarak geleceğimizi şekillendirebiliriz, ifadelerini kullanan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, “Geçmişin izleri, geleceğin temellerini atarken bize rehberlik eder. Bu nedenle, tarihî bilgi birikimimizi genişletmek ve bu bilgileri doğru bir şekilde aktarmak, toplum olarak üstlenmemiz gereken bir sorumluluktur. Geçmişi anlamadan geleceği inşa edemeyiz; bu yüzden, öğretmenlerimizin bu tür etkinliklere katılımı, onların eğitime olan katkılarını da derinleştirir.

Balıkesir’de düzenlenen bu etkinlik, tarihimizin derinliklerine inerek geleceğe sağlam köprüler kurmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Her yeni bilgi, geleceğe atılan bir adımdır ve bu adımlar, birlikte daha aydınlık bir yarın inşa etmemizi sağlar. Araştırmacı Yazar Tarihçi Aydın Ayhan’a ve koordinatör öğretmen Hilal Şen’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”