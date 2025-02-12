Van il Sağlık Müdürlüğü’nde görevli devlet memuru Sait Taşçı, uzun araştırmalarının sonucunda kaleme aldığı ilk kitabı 'Uydurulmuş Dinden İndirilmiş Dine Yolculuğum' ile İslam’ın öğretilerine ve dinler arası benzerliklere dair dikkat çekici bir bakış açısı sundu.VAN (İGFA) - Yazar Sait Taşçı'nın "Uydurulmuş Dinden İndirilmiş Dine Yolculuğum" adlı ilk kitabı çıktı.

Dinler ve mezhepler hakkında derinlemesine bir inceleme yaparak, okuyucularını ön yargılardan arınmış bir şekilde düşünmeye davet eden kitabını amacını açıklayan Taşçı, “Kitabım, insanların ön yargılarından arınarak dinler hakkında daha derinlemesine düşünmelerini sağlamak amacıyla yazıldı. İnancı ne olursa olsun. Herkes kendi inancını, yaşam tarzıyla sorgulayarak açık bir bakış açısıyla kitabımı okumalarını istiyorum." dedi.

Yaklaşık 5 yıl süren bir süreçte tamamladığı kitabını yalnızca kendi başına yazmadığını belirten Sait Taşçı, etrafındaki dostlarının ve arkadaşlarının da fikirlerinden faydalandığını belirtti.

Sait Taşçı, kitabının amacının insanlara daha sağlıklı bir dini anlayış kazandırmak ve her bireyin inancını daha bilinçli bir şekilde yaşamalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

YAZAR SAİT TAŞÇI KİMDİR?

Sait Taşçı, 1976 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde doğdu. Evli ve üç çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Hakkari’de tamamladıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu bölümünden mezun oldu. Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans yaptı, ayrıca Adalet önlisans eğitimini tamamladı. Devlet memurluğu sürecinde servis sorumlusu, acil koordinatörlüğü, birim sorumlusu ve şube müdürü gibi çeşitli görevlerde bulundu. Meslek hayatındaki gözlemleri ve bireysel sorgulamaları onu yazmaya yönlendirdi. “Uydurulmuş Dinden İndirilmiş Dine Yolculuğum” adlı eserinde, inanç ve sorgulama ekseninde bir yolculuğa çıkıyor. Kendi deneyimlerinden ve araştırmalarından yola çıkarak kaleme aldığı bu kitap, okuyuculara derinlemesine bir düşünsel farkındalık sunmayı amaçlıyor.