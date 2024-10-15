7. Kayseri Kitap Fuarı’na katılan Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit, Ortadoğu’daki son gelişmeleri değerlendirerek; "Diyorlar ki; ’İsrail Türkiye’ye saldıracak’. Bunun imkanı yok. İsrail’in aklını peynir ekmekle yemesi lazım" dedi.

7. Kayseri Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluşan Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit ile Stratejist Abdullah Çiftçi, Ortadoğu’daki gelişmeleri yorumladı. İsrail’in Türkiye ile savaşacak potansiyelinin ve cesaretinin olmadığını aktaran Çiftçi; "Ortadoğu’da büyük bir savaş çıkmaz, risk var ama çıkmaz. Türk Devleti de 15 Temmuz’dan sonra zaten bu günlere adım adım hazırlandı. Türkiye daha dün akşam 190 araçlık Suriye’nin kuzeyine takviye yaptı. Türkiye, balistik füze denemesi için Somali ile anlaştı. Bizler; Türkiye’nin askeri potansiyelini göremiyoruz, dışarıda büyük işler var. Türkiye büyük bir ülke. Askeri olarak İsrail’in Türkiye ile savaşacak kapasitesi de potansiyeli de yok. Cesaret edemez zaten. Örgütlerle savaşabilir" dedi.

"İsrail’in aklını peynir ekmekle yemesi lazım"

Türk Ordusu’nun bölgedeki bütün ülkelerle savaşabilecek güçte olduğunun altını çizen Ertan Özyiğit ise; "Öyle bir ordu düşünün ki dünyadaki ilk 6’ya giren büyük ordulardan bir tanesiyiz. İran İsrail ile birleşse, Suriye ve Irak’ı da koy ekstradan Yunanistan’ı da koy Türk ordusu hepsiyle savaşır. Tek bir şartla; İsrail nükleer silah kullanmadığı sürece. Diyorlar ki; ’İsrail Türkiye’ye saldıracak’. Bunun imkanı yok. İsrail’in aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Böyle bir saldırı olursa da ’mış’ gibi olur. Aynı Irak, İran’a yapıldığı gibi. İran ile İsrail’in bir savaşı da mümkün değil bu arada. Buradaki savaşlar şunun üzerine kurulu; Pasifik’teki savaşı durdurmak için buradaki savaşa ihtiyacı var İngilizlerin, benim denklemime göre. Böyle çatışmalarla daha da karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

Söyleşide ayrıca Ertan Özyiğit ile Abdullah Çiftçi, vatandaşların sorularını da yanıtladı.