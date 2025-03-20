Söke Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıdönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte araştırmacı-yazar Sunay Akın Söke’nin konuğu oldu.

Söke Belediyesi Efes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve yoğun ilgi gören ’Çanakkale’de Gölge Bir Yer’ adlı gösterisinde Sunay Akın, Çanakkale Cephesi’nin ve bağımsızlık mücadelesinin bilinmeyen öykülerini anlattı.

Kendi arşivinde yer alan görseller ile Çanakkale’de yaşanan sürecin gizli kahraman ve tanıklarını aktaran Sunay Akın’ın kendine has anlatımı ve yorumu izleyiciden bir kez daha tam not aldı.

Gösterinin sonunda izleyiciler ayakta alkışlarken; Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Sunay Akın’a Sökeliler adına teşekkür etti. Sunay Akın’ın mütevazı kişiliği ve eşsiz anlatımıyla bir kez daha kendisine hayran bıraktığını ifade eden Başkan Arıkan; "Çanakkale’yi bu akşam bir kez daha iliklerimize kadar hissettik. Dün yaşanan tarihimizi unutmayacağımız gibi bugün yaşananları da unutmayacağız" dedi.

Söke’de olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Sunay Akın; kendisini Sökelilerle buluşturan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’a teşekkür etti.