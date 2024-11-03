Yazar Nagihan Ölmez’in kaleminden çıkan ‘Kıbrıs İçin Son Çağrı’ kitabı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılında okuyucuyla buluştu.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümünde yazar Nagihan Ölmez, kaleme aldığı ‘Kıbrıs İçin Son Çağrı’ kitabını, KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin desteğiyle okuyuculara sundu. Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale kararının ardındaki tarihi ve politik dinamikleri araştırarak ele alan bu kitap, Kıbrıs Türk Milli Arşivi’nden sağlanan harekata dair fotoğraflarla da zenginleştirildi.

“CIA raporlarında, Türkiye’nin her hareketinin yakından izlendiğini gördüm”

Kıbrıs sorununa yıllardır ilgi duyduğunu belirten Ölmez, “Okuduklarımı ve araştırmalarımı bilimsel temele oturtmak istedim. Danışmanım Prof. Dr. Ali Satan ile bu konuda çalışmaya karar verdik. Kitapta, Türkiye’nin yasal hakkı olan müdahale kararının nasıl alındığını belgeler ve anılarla aktardık” diye konuştu. Ölmez, Türkiye’nin müdahale kararının ardındaki kilit faktörlere dikkat çekerek, garanti antlaşması, meclis kararları ve hükümetin tutumunun sürecin belirleyici unsurları olduğunu vurgulayarak, “Özellikle erişime açılan CIA raporlarında, Türkiye’nin her hareketinin yakından izlendiğini gördüm” ifadelerini kullandı.

“Harekata dair fotoğraf desteği de aldık”

Kitabın hazırlanmasında KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nden Dr. Ejdan Sadrazam’ın akademik ve editoryal anlamda büyük katkı sağladığını belirten Ölmez, “Kitabın yayın sürecinde harekata dair fotoğraf desteği de aldık” dedi. Kitabın geniş bir yelpazeye hitap ettiğini vurgulayan Ölmez, özellikle tarihe ve Kıbrıs’a ilgi duyanların bu eseri mutlaka okuması gerektiğini belirtti. “Kitap, Kıbrıs Barış Harekatı’nın karar alınma sürecine ve askeri-politik yönlerine ışık tutuyor” dedi.