Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) bilimsel araştırmaya meraklı öğrencilerine otomotiv ve makine sektörünün öncü firmaları arasında yer alan Dorukmak’tan destek geldi.

HOSAB’daki fabrikasında 26 ülkeye otomotiv parçası üretimi yapan Dorukmak firması, BUÜ’lü gençlere yardımcı olacak. TEKNOFEST’e hazırlanan gençlere sponsorluk desteği vermeyi taahhüt eden firma, Mühendislik Fakültesi’nin ilgili bölümlerini ilk sırada kazanan 3 öğrenciye de burs verecek. Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Dorukmak Genel Müdür Yardımcısı Berke Kurtuluş imza attı.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite-sanayi işbirliğine büyük bir önem verdiklerini vurgulayarak; “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren araştırma üniversitesi vizyonu içerisinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesinden birisiyiz ve bu ligde daha üst sıralarda yer alabilmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Sıralamadaki 20 parametrenin arasında üniversite-sanayi işbirliği de yer alıyor. Bu başlıkta yürütülen her faaliyetin bize kıymetli kazanımları olacak. O yüzden bugün imzalayacağımız protokollere büyük bir önem veriyoruz. Dorukmak firması ile hem bilimsel işbirliği hem de sponsorluk ve burs protokolleri imzalayacağız. Üniversitemiz bu yıl 50. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Şehrine, ülkesine ve milletine katkı koyan, birlikte çalışmalar yürüten bir üniversite modeli oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda iş dünyası temsilcileriyle de her zaman yakın ilişkiler kurmak istiyoruz. Dorukmak firması da ortak çalışmalar yürüteceğimiz kıymetli işletmeler arasında yer alacak. İşbirliği ve öğrencilerimize verecekleri desteklerden ötürü firma yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Protokolümüzün taraflara hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Dorukmak Genel Müdür Yardımcısı Berke Kurtuluş ise 26 ülkeye otomotiv parçası ürettikleri bilgisini vererek; “Bu noktaya 15 yılda geldik. Kauçuk toz lastikleri alanında dünyanın en önemli işletmelerinden birisiyiz. Bugüne kadar kendi içimizde yürüttüğümüz Ar-Ge imkanlarıyla çalışmalarımızı ilerletiyorduk. Ancak üniversitemiz ve kıymetli akademisyenlerimizin de katkılarıyla çok daha iyilerini yapacağımıza inanıyoruz. Üniversite ile işbirliği içerisinde olmak, geleceğimiz olan genç kardeşlerimize destek vermek bizler için büyük bir onurdur. Protokolümüzün yeni işbirliklerine vesile olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Kara da makine sektöründe önemli çalışmalara imza atan Dorukmak firmasıyla imzalanan protokolün taraflara hayırlı olması temennisinde bulundu. İmza töreninde BUÜ Genel Sekreteri Mehmet Aydemir ile akademik ve idari personel de yer aldı.