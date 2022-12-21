Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yönetimi ile birlikte üniversite tarafından gerçekleştirilen bilimsel ve akademik çalışmalar, teşvik ve destek programları ile gerçekleştirilmesi planlanan projelere yönelik fikir alışverişinde bulunmak üzere akademisyenlerle bir araya geldi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yönetimi ile birlikte üniversite tarafından gerçekleştirilen bilimsel ve akademik çalışmalar, teşvik ve destek programları ile gerçekleştirilmesi planlanan projelere yönelik fikir alışverişinde bulunmak üzere akademisyenlerle bir araya geldi.

Paylaşımcı bir yönetim anlayışı ve ortak akıl arayışıyla çalışmalarını sürdüren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu çerçevede iç ve dış paydaşlarla istişare toplantılarını sürdürürken, akademisyenlerle olan Araştırma Üniversiteleri İzleme Kriterleri Değerlendirme Toplantılarına Konukevi 2’de devam etti.

Burada akademisyenlere hitap eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi olarak seçilmesinin ardından görev ve sorumluluklarında artışın yaşandığını ve tüm mensuplarla el ele vererek bu sorumluluğun altından kalkacaklarını aktardı.

“Yapmış Olduğumuz Çalışmalarla Dünya Üniversiteleriyle Yarışır Hale Geldik”

Rektör Çomaklı: “Üniversitemizin ihtiyacı olan gelişmelerde Ar-Ge boyutu, öğrenci odaklı faaliyetler ve toplumsal katkı anlamında sizlerle birlikteliklerimizi ortaya koyarken, sadece istatiksel olarak değil, sizlerin gönüllerine hitap ederek, varsa problemlerimizi karşılıklı çözmek suretiyle üst düzeyde nasıl çalışmalar ortaya koyarız onun çabası içerisindeyiz. Üniversitemizin tüm birimlerinde görev yapan akademik personelimizin nitelik ve nicelik açısından ortaya koyduğu ve koyacakları proje, yayın ve diğer tüm çalışmalar bizim için büyük önem arz ediyor. Bizler ancak bu çalışmalarla dünya üniversiteleriyle yarışır hale gelebiliriz. Devletimizin ve Yükseköğretim Kurulumuzun (YÖK) üniversitelerden önemli beklentileri var. Bizler de vatanına milletine hizmet etme çabasında olan bilim insanları olarak bu beklentilere cevap vermek adına elimizden geleni yapmalıyız. Bu noktada üniversite ve yönetim olarak tüm birimlerimizle sizlerin yanınızdayız. Birlikteliğimiz üniversitemize güç katacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantı, akademisyenlerin soru, dilek ve taleplerini iletmeleriyle sona erdi.