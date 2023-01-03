Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 42 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız başkanlığındaki Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu üyeleri, TKK Amasra Müessesesi Müdürlüğündeki incelemelerinin ardından şehit madenci yakınlarının ailelerini ziyaretlerde bulundu.

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 42 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız başkanlığındaki Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu üyeleri, TKK Amasra Müessesesi Müdürlüğündeki incelemelerinin ardından şehit madenci yakınlarının ailelerini ziyaretlerde bulundu.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde 14 Ekim 2022’de meydana gelen grizu patlaması sonucu 42 maden işçisi yaşamını yitirirken TBMM Genel Kurulu’nda maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. 9 kez toplanan komisyon ilk saha ziyaretini TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde gerçekleştirdi.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız başkanlığındaki Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu üyeleri, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde ana aspiratör, gaz izleme servisi, patlayıcı madde deposu ve tahlisiye istasyonu gibi noktalarda incelemelerde bulunurken daha sonra bilgilendirme toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Komisyon Başkanı Taner Yıldız, beraberinde AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile birlikte Uğurlar köyündeki şehit madenci Selçuk Ayvaz ile Kaman köyündeki şehit madenci Emrah Kaya’nın ailelerine ziyaretlerde bulundu.