Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve ilgili birim amirleriyle birlikte Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtyol Yerleşkesi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Aydoğdu, yakın zamanda hizmete başlayacak olan hastanenin taşınma süreci ve hastane etrafında oluşturulacak trafik düzenine ilişkin İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kurukluyıldız ve ilgili personellerden bilgi aldı.