Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görev yapan bir araştırma görevlisinin sabaha karşı nöbet sırasında kalbi durdu. Çalışma arkadaşları tarafından müdahale edilen şahsın tedavisi sürüyor.

Konuyla ilgili ADÜ Hastanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hastanemizde araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan, bilinen diyabet, obezite ve uyku apne sendromu mevcut olan asistanımız bugün sabaha karşı nöbet sırasında kalp durması olmuştur. İvedilikle tüm doktorlarımız ve ekibimiz tarafından müdahalesi gerçekleştirilen çalışma arkadaşımızın tedavisi halen anestezi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar dileriz" denildi.