Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen “Ardek Proje Etkinlikleri 2209 TÜBİTAK Öğrenci Araştırma Projesi Tanıtım Semineri” gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonunda Programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Araştırma Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aysun Aydın ve Doç. Dr. Murat Bulut ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Araştırma Dekanlığı hakkında bilgiler paylaşarak dekanlığın amaçlarından bahsetti. Temel amaçlarının; inovasyon çıktıları, makale, patent, ürünler ve ülkemize katma değer katacak faaliyetleri arttırıcı eğilimleri hedef alarak proje üretmek ve gerçekleştirmek olduğunu dile getiren Tekin, farklı TÜBİTAK programlarına yönelik proje yazıp birlikte değerlendireceklerinin de altına çizdi.

Programın diğer konuşmacısı Araştırma Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aysun Aydın; “2209 TÜBİTAK Öğrenci Araştırma Projesi Tanıtım Semineri” başlıklı sunumunda projenin ne olduğu, proje yazarken dikkat edilecek hususlar ile bir fikir varsa bunu projeye çevirirken nasıl bir adım izlenmesi gerektiğini dile getirdi. Projenin soruna çözüm bulma, yeni bir bakış açısı ya da bir değerlendirme getirmesinin önemine değinen Aydın, proje başvurusu yapılırken de hangi yolların izlenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Programda Düzce Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Zeren Beyza Çevik ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Beyza Yılmaz ise proje başarı hikayelerini anlatarak, projelerindeki amacı ve izledikleri yolu dile getirdiler.