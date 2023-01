Kargo şirketi Aras Kargo, bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde “Kargo” sektöründe birinci oldu.

Pazarlama platformu Marketing Türkiye ile pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Aras Kargo, halkın oylarıyla kargo sektöründe birinci olarak ’Yılın En İtibarlı Markası’ seçildi. Bu yıl sekizincisi düzenlenen araştırma kapsamında 50’ye yakın farklı kategoride en başarılı markalar ve paydaşları 12 ilde bin 200 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda ödüle değer görüldü. The ONE Awards birincileri, İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde ödüllerini teslim aldı.

“Operasyonel veriyi müşteri deneyimini mükemmelleştirmek için en etkin biçimde yönetiyoruz”

Ödül töreninde konuşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde kargo sektörünün en itibarlı markası seçilmekten dolayı mutluyuz. Her gün 1 milyona yakın adrese uğruyoruz. Elimizdeki bu operasyonel veriyi işleyip anlamlandırmaya, yapay zekâ uygulamalarıyla etkin şekilde yönetmeye ve bu sayede kişiselleştirilmiş, esnek ve kullanıcı deneyimine odaklanan hizmetler sunmaya odaklandık. Uçtan uca teknoloji yatırımlarımızla, hem operasyonumuzu daha zinde bir yapıya kavuşturmayı hem de müşterilerimizin yaşamını kolaylaştırmayı hedefledik. Bu altyapı, müşterimizi daha iyi tanıyarak doğru stratejiyi ve buna uygun taktikleri uygulayabilmemizi sağladı. Layık görüldüğümüz bu ödül, attığımız adımların karşılık bulduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde, sektörümüzdeki konumumuzu daha da güçlendirmek ve sunduğumuz müşteri odaklı çözümlere yenilerini eklemek üzere yatırım yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Şirket, 2018 ve 2021 yıllarında da ’Yılın En İtibarlı Markası’ seçilmişti.