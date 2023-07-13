Aras Kargo, DenizTemiz Derneği / TURMEPA ve resmi sponsoru olduğu Türkiye Voleybol Federasyonu’nun da desteğiyle kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Riva’da gerçekleştirilen etkinliğe Filenin Efeleri de katıldı. Etkinlikte 50 kilogramdan fazla atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Aras Kargo’nun ’Yarına Taşıyoruz’ platformu, gönüllü çalışanlarından oluşan Doğa Dostu Araslar desteği ile 2016 yılından beri DenizTemiz Derneği / TURMEPA iş birliği ile Türkiye’nin dört bir yanındaki kıyıları “Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz” diyerek temizlemeye devam ediyor. Çevreye ve doğal yaşama katkı sağlamak için TURMEPA ile bugüne kadar farklı illerde 4 tondan fazla atık toplanırken, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun da desteğiyle Riva’da kıyı temizliği yaptı.

Etkinliğe Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ile genel müdür yardımcıları, Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürkan Şahin ile DenizTemiz Derneği / TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk katıldı. Voleybol Erkek Milli Takım oyuncularından Arda Bostan, Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer ve Kaan Gürbüz de kıyı temizliğine destek verdi. Etkinlikte 50 kilogramdan fazla atık toplandı.

Dünyada her yıl denizlere karışan 6 milyon ton plastiğin doğal hayatı tehdit ettiğinin altını çizen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Aras Kargo’da, ‘Yarına Taşıyoruz’ platformu ve Doğa Dostu Araslar’ın desteği ile ülkemizin ormanlarını, denizlerini ve kaynaklarını korumak için uzun soluklu bir farkındalık projesi yürütüyoruz. Bu kapsamda değerli iş ortağımız TURMEPA’nın katkılarıyla ’Denizin mavisini yarına taşıyoruz’ diyerek son 7 yılda Türkiye’nin 17 farklı kıyısında, 4 tondan fazla atığın denizlere karışmasını önledik. Kıyılarımızı korumak, güzelleştirmek ve gelecek nesillere bu zenginliği aktarabilmek hem çevresel hem de ekonomik açıdan yerine getirilmesi gereken bir görev. Sporun birleştirici gücüne inanan bir marka olmanın yanı sıra, sürdürülebilirlik konusunda da çevreye katkı sunmanın temel ödevlerimizden olduğunu biliyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu ile iş birliğimiz kapsamında erkek milli voleybolcularımızın katılımı ile Riva’nın kıyılarını temizledik. Çevremiz ve kıyılarımız için çok değerli olan bu etkinliğe katkılarından dolayı TURMEPA’ya, Türkiye Voleybol Federasyonu yetkililerine ve sporcularımıza ve tabii ki uzun yıllardır bu çalışmaları gönüllü olarak ve azimle sürdüren Doğa Dostu Araslar’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu ise etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, "Sporcularımız sadece sahada değil, toplumun her alanında aktif rol oynamalı. Çevre bilinci ve doğaya saygı konusunda farkındalık oluşturmalıyız. Bugün burada yaptığımız kıyı temizliği etkinliğiyle hem güzelliklerimize sahip çıkıyoruz hem de başkalarına örnek oluyoruz. A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularımız da bugün burada büyük bir özveriyle etkinliğe katılarak çevre temizliği konusundaki duyarlılıklarını gösterdiler" diye konuştu.