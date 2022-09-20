Türkiye Voleybol Federasyonu ile Aras Kargo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Aras Kargo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Aras Kargo, Türkiye Voleybol Federasyonu’na sponsor oldu. Sponsorluk anlaşmasına Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Aras Kargo Genel Müdür Utku Ayyarkın, milli voleybolcular Cansu Özbay ile Ahmet Tümer katıldı.

Türk voleybolunun elde ettiği başarılarla dünyada marka haline geldiğini belirterek sözlerine başlayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Türk voleybolunun ne kadar güzel şeyler yaptığını görmek bizleri mutlu ediyor. Bu yolculukta bizlerle beraber olan her paydaş gibi sponsorlar da çok önemli. Aras Kargo ile sponsorluk anlaşması, yol arkadaşlığı ve ev sahibi ortaklığı yapacağız. Türk voleybol tarihinde olmadığı kadar sponsor sayısına ulaştık. Bu başarıların ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu yolda başarıların arkasında bir ekip var. Bir sloganımız var; ’Hepimiz aynı takımdayız.’ Taraftar kitlemizi ve voleybol sevgisini her geçen gün büyüttük. Bu yolculukta sponsorların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aras Kargo ailesine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Türk voleybolu bu destekle çok daha güzel işler yapacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Utku Ayyarkın: “Yapacağımız çok önemli işler var”

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, sponsorluk anlaşmalarıyla her zaman kulüplere ve federasyonlara destek olduklarını belirterek, “Sultanlar ve Efeler’in başarısıyla evlatlarımızın bu konuya ilgisi bambaşka bir noktaya geliyor. Davetimiz kabul gördü, bu anlamlı formayı bize teslim edecekler, biz de onların güzel sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Yapacağımız çok önemli işler var. Umarım bu, hayırlı bir yolculuk olur. Buradan ateşlediğimiz yapı, bize finalle geri döner. Biz de Aras Kargo olarak ’Kupayı getirdik’ deriz” dedi. Milli voleybolcu Cansu Özbay da yapılan anlaşmadan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Aras Kargo’nun milli takımın sponsoru olmasından dolayı çok mutluyuz. Umarım bu birliktelik Türk voleybolu için hayırlı olur" diye konuştu. Bir diğer milli voleybolcu Ahmet Tümer de, anlaşmanın hayırlı olmasını söyledi ve sponsor desteğinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizerek “Aras Kargo’yu yanımızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Her geçen gün daha büyük bir aile oluyoruz. Umarım daha büyük bir başarıya imza atarız. Filenin Sultanları’nın bizleri gururlandıracağına eminim. Çıtayı çok yükselttiler. Biz de yükseltiyoruz. Umarım madalya ya da kupayla dönerler” dedi.

Üstündağ: “2026 Dünya Şampiyonası, yüzde 90 Türkiye’de olacak”

Türkiye’nin yaptığı organizasyonların kusursuz şekilde gerçekleştiğini ifade ederek sözlerini sürdüren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak istediklerini söyleyerek “Avrupa ve dünyada organizasyon yapma anlamında bir numarayız. Çok önemli girişimlerimiz var. Belki yine bir ilki gerçekleştiririz. Talip olduk. 2026 Dünya Şampiyonası, yüzde 90 Türkiye’de olacak. Bu konuda Cumhurbaşkanımız da bize destek verdi. İnşallah hayırlısı olur. 2025 Avrupa Şampiyonası da burada olabilir” dedi. Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle lansman tamamlandı.