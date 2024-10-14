Aras Kargo Spor Kulübü (ASK), 13 yıl aradan sonra Vodafone Sultanlar Ligi’nde ev sahipliği yaptığı ilk maçında Galatasaray Daikin’i ağırladı. İzmir halkının ve Aras Kargo Spor Kulübü taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği maç öncesinde birbirinden renkli etkinlikler ve müziklerle festival havası yaşandı.

Kargo firması Aras Kargo’nun, uzun yıllardır spora verdiği desteği daha da ileri taşıyarak kurduğu Aras Kargo Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi sezonunun ikinci maçında 13 yıllık özlemi sona erdirdi. İzmir halkını Vodafone Sultanlar Ligi ile buluşturan Aras Kargo Spor Kulübü, sezonun ikinci maçında evinde Galatasaray Daikin’i ağırladı. Mücadelede sonucunda Galatasaray Daikin 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

“Sultanlar Ligi’ne İzmir’in havasını taşımak çok yakıştı”

İzmir halkının yoğun ilgi gösterdiği maç büyük heyecana sahne oldu. Mücadeleyi İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Aras Kargo CFO’su Barbara Hagen, Aras Kargo Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı ve Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu, Aras Kargo Baş Hukuk Müşaviri ve Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yiğitcan Bozoğlu birlikte izlediler.

Şirket olarak spora her renkte destek verdiklerini belirten Yiğitcan Bozoğlu, “Sporun ve sporcunun hep yanındayız; çünkü sporun birleştirici, ilham verici ve hayatı renklendiren rolü bizim için çok kıymetli. 13 yıllık aranın ardından İzmir halkı ile Vodafone Sultanlar Ligi’ni buluşturmanın heyecanı içindeyiz. Bu maç bizim için sadece bir maç değil, aynı zamanda büyük bir kutlama ve coşkulu bir açılıştı. Çünkü Vodafone Sultanlar Ligi’nde ev sahibi olduğumuz ilk maçımızı oynadık. Tüm kıymetli spor kulüplerimizi, İzmir’i bir spor şehri yapma misyonuna katkı sundukları için saygıyla selamlıyoruz. İzmir’in coşkulu havasının Vodafone Sultanlar Ligi’ne çok yakıştığını düşünüyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan teknik ekibimize, takım oyuncularımıza, taraftarımız Araslar’a teşekkür ediyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başarılarımızı sürdürmek ve Vodafone Sultanlar Ligi’ni seyredenlere keyif veren bir takım olmak istiyoruz.” dedi.

“Dünya Kız Çocukları Günü’nde kız çocuklarımızı voleybol ile buluşturduk”

Maçtaki kız çocuklarının heyecanını görmenin mutluluğunu dile getiren Billur Burkutoğlu, “Bildiğiniz gibi 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü idi. Kız çocuklarımız, toplumun geleceği ve yarınlarımız için çok değerli. Şirket olarak biz de kız çocuklarının eşit haklara sahip, özgür ve aydınlık bir geleceği olmasını çok önemsiyoruz” dedi.

Voleybolcu olma hayali kuran kız çocuklarının her daim yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Burkutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maçımızın böyle bir zamana denk gelmesini fırsat bilerek 19 yaşından küçük tüm kızlarımızı maçımıza ücretsiz katılmaları için davet ettik. Hediye ettiğimiz 250 biletle kız çocuklarımız aileleriyle birlikte maçımızı izlediler. Ayrıca maç başlangıcında sporcularımıza bir sürprizimiz oldu. Aras Kargo voleybolcularımızın sahaya çağırılma anonsunu, sporcularımızın ailelerindeki kız çocuklarının seslendirmesi ile gerçekleştirdik. Spor kulübümüzün, kadınların sporda güçlenmesine destek olma, yetenekli sporculara becerilerini geliştirebilecekleri alanlar oluşturma amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Festival havası sporseverleri coşturdu

Maç öncesi gerçekleşen renkli etkinliklerle ise adeta bir festival coşkusu yaşandı. İzmirli sporseverler, performansıyla güne büyük renk katan bando takımı ile eğlenceli dakikalar yaşadı. DJ’in güne özel hazırladığı seçki maç saatine kadar izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, özel boyama teknikleri ile gerçekleşen yüz boyama etkinliği renkli anlara sahne oldu. İzmirli sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği manşet maçında ise heyecanlı mücadeleler gerçekleşti