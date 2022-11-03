İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından bu yıl 44.’sü düzenlenecek olan NKolay İstanbul Maratonu’nun tedarik sponsoru Aras Kargo oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından bu yıl 44.’sü düzenlenecek olan NKolay İstanbul Maratonu’nun tedarik sponsoru Aras Kargo oldu.

İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenecek NKolay İstanbul Maratonu’nun tedarik sponsoru belirlendi. Her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 6 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleşecek maratonda, aralarında Avusturya Postanesi ve Aras Kargo Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunduğu 53, Avusturya Postanesi’nden ise Viyana’dan maraton için özel olarak gelen 52 kişilik gönüllü bir ekip yarışacak. Spora katkı sundukları için mutlu olduklarını ifade eden Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanıyoruz. Bu anlayışla sporun farklı alanlarına sunduğumuz desteğimizi yıllardır sürdürüyor ve bu kapsamda spor faaliyetlerine destek olmaya önem veriyoruz. Bu yıl 44.’sü gerçekleşecek olan İstanbul Maratonu’nu da bu kapsamda destekliyoruz. Tedarik sponsoru olduğumuz maratonda ortak bir amaç için koşan, adım atan tüm katılımcıları destekliyoruz. Her gün 1 milyondan fazla kapı çalıyoruz. Bu sayede sporda olduğu gibi Türkiye’nin bir ucundan diğerine birleştirici bir rol üstlenmenin mutluluk ve gururunu taşıyoruz" dedi.

Çevreyi koruma misyonu çerçevesinde “Ormanları Yarına Taşıyoruz” projesiyle TEMA, Çekül, Ege Orman Vakfı iş birlikleriyle bugüne kadar 150 binden fazla fidan dikerek ülkenin akciğerlerini güçlendiren firma, maratonda TEMA Vakfı - Ağaç Kardeşliği projesi için bağış toplayarak bu alanda farkındalık oluşturacak.