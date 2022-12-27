A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olan Aras Kargo, “Futbolun Heyecanını Taşıyoruz” temasıyla yeni videosunu yayınladı. Aras Kargo’nun yeni hizmeti Durak Durak Takip’in de anlatıldığı videoda A Milli Takım futbolcuları Cenk Özkaçar ve İsmail Yüksek eğlenceli bir yarışma ile karşı karşıya geldi.

A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olan Aras Kargo, “Futbolun Heyecanını Taşıyoruz” temasıyla yeni videosunu yayınladı. Aras Kargo’nun yeni hizmeti Durak Durak Takip’in de anlatıldığı videoda A Milli Takım futbolcuları Cenk Özkaçar ve İsmail Yüksek eğlenceli bir yarışma ile karşı karşıya geldi.

Mohammed Rharsalla Gençlerbirliği’nde Mohammed Rharsalla Gençlerbirliği’nde

Aras Kargo, “Futbolun Heyecanını Taşıyoruz” temasıyla yeni videosunu yayınladı. Durak Durak Takip’in de anlatıldığı videoda A Milli Takım futbolcuları Cenk Özkaçar ve İsmail Yüksek eğlenceli bir yarışma ile karşı karşıya geldi. Bu yenilik ile kullanıcılar; telefonlarına gelen SMS linkine tıklayıp, Durak Durak Takip özelliğini seçerek, kargosunun adresine varmasına kaç durak kaldığını takip edebiliyor.

Aras Kargo aracının TFF tesislerine gelmesiyle başlayan ve toplamda 3 dakika 38 saniye süren reklamda, Cenk Özkaçar (Valencia) ve İsmail Yüksek (Fenerbahçe), ’Durak Durak Tahmin’ adlı bilgi yarışmasında kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.

Keyifli anlara sahne olan yarışmada, iki genç oyuncuya, A Milli Futbol Takımı tarihinden ve Aras Kargo yeni hizmet özelliklerinden oluşan toplam 6 soru soruldu. Soruların sonunda Valencia’da forma giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar yarışmayı kazandı. Yarışma sonunda futbolculara Aras Kargo’nun maket tırı hediye edildi.