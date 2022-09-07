Doğu’da 7 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, bölgesinde enerji hizmeti vermenin yanı sıra birçok konuda da vatandaşın yardımına koşuyor. Iğdır’ın Aralık İlçesi’nde meydana gelen ot yangınına ekipler anında müdahale etti.

Doğu’da 7 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, bölgesinde enerji hizmeti vermenin yanı sıra birçok konuda da vatandaşın yardımına koşuyor. Iğdır’ın Aralık İlçesi’nde meydana gelen ot yangınına ekipler anında müdahale etti.

Iğdır’ın Aralık İlçesi’ne bağlı TR18 bölgesinde birinci seviye bakım çalışması yapan Aras Elektrik ekibi otların yandığını görünce hemen yardıma koştu. Arıza onarım bakım ekibinden Şafak Ayhan: “Bölgemizde rutin olarak yaptığımız bakım çalışmalarından birine giderken bir vatandaşa ait otların yandığını gördük. Ekip arkadaşım Resul Günal ile birlikte hemen aracımızdan inip olay yerine doğru koştuk. Araçtan inerken o esnada hemen itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye gelene kadar biz de ekip arkadaşımla birlikte aracımızda bulunan yangın tüpüyle müdahale ettik. Çok şükür herhangi bir can kaybı olmadan yangın söndürüldü.” dedi.

Yangının büyümemesi için ev sahipleriyle birlikte itfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale eden Aras EDAŞ ekipleri yangının söndürülmesine destek verdi.