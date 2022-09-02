Doğu’da elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, sektörde birçok konuda öncü olmaya devam ederken kadın istihdamına verdiği önemle de dikkat çekiyor.

Doğu’da elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, sektörde birçok konuda öncü olmaya devam ederken kadın istihdamına verdiği önemle de dikkat çekiyor.

Sektördeki fırsat eşitliğine yönelik her türlü projeyi destekleyen ve önemseyen Aras Elektrik, günümüzün en önemli sorunları arasında yer alan fırsat eşitliği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Diğer sektörlerle kıyaslandığında enerji sektöründeki kadın çalışan sayısının daha az olduğu biliniyor. Şirket, bu durumu önemseyerek, hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da aktif katılımlarıyla büyük işler başaran kadın çalışan sayısını artırıyor. Kadın çalışanların sadece ofiste değil sahada da aktif olarak görev aldığı Aras Elektrik’te, çalışma hayatında sağlanmaya çalışılan fırsat eşitliği, kariyer yönetimine de zemin oluşturuyor. Bu yılın mart ayında gerçekleşen “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” projesiyle “Profesyonel Ödülü”nün sahibi olan Kars İl Koordinatörü Meryem Akpınar da bu fırsat eşitliğinin en önemli örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Aras Elektrik Genel Müdürlük’te Finans Müdürlüğü görevine başlayan Suna Üvez: “Ekonomik kalkınma gün geçtikçe hızlanıyor. Hızlanan bu ekonomik kalkınma ile birlikte kadının da sosyal ve toplumsal statüsü güçleniyor. Kadınların çalışma hayatında yer almasıyla birlikte, ekonomik kalkınmanın da tam anlamıyla sağlanacağını düşünüyorum. Bu konuda hem bireysel hem de kurumsal olarak büyük çaba gösteren bir Şirket olan Aras Elektrik’e dahil olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İşimizi en iyi şekilde yaparak planladığımız hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

Suna ÜVEZ Kimdir?

1976 yılında Erzurum’da doğdu. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

1997 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de gişe memuru olarak başladığı iş hayatına 2010 tarihine kadar çeşitli unvanlarda çalışarak Müdür Yardımcılığı görevine yükselmiştir. Daha sonra Şekerbank Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 16 ilde bulunan şubelerin kredi tahsis talepleri/pazarlama ve koordinasyonunu sağlamak üzere Kredi Tahsis Müdür Yardımcısı olarak başladığı görevine Ticari Bankacılık Pazarlama Müdür Yardımcısı olarak devam etti. Aynı Şirkette 2015 yılında Erzurum Şubesi’nde Şube Müdürü olarak görevine devam etti.

Son olarak 2016 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Kredi Garanti Fonu A.Ş. Doğu Karadeniz Bölge Temsilciliği’nde Müdür Yardımcısı görevini yürüttü.