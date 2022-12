Aras Elektrik önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak işitme engelli müşterilerin her türlü işlemlerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturma adına her birimdeki görevli personele Türk İşaret Dili Eğitimi aldırarak, tüm müşterilerin eşit şartlarda hizmet almasını sağlıyor.

Alınan eğitimle işitme engellilere kolaylık sağlanabileceğini ifade eden Iğdır İl Koordinatörü Özkan Kılıç, “Toplumun önemli bir yüzdesini oluşturan engelli bireyler için kalıcı çözümler üretmemiz gerektiğini düşündük. Onların ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumda bir farkındalık oluşturma adına aylar öncesinden bu projeye başladık. Projemiz ile, her birimden bir personelimize İşaret Dili Eğitimi aldırdık. Her vatandaşın kurum/kuruluşlarda, eşit şekilde hizmet alması gerekiyor. Biz de Iğdır İl Koordinatörlüğü olarak her birimde en az bir personelimizin işaret dilini öğrenmesinin daha iyi olabileceğini düşündük. Bu eğitimle, işitme engelli müşterilerimizin işini kolaylaştırmayı, işlemlerini daha hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmalarını amaçlıyoruz.” dedi.

İlk etapta her birimden en az bir personelin bu eğitimi aldığına dikkat çeken Iğdır İnsan Kaynakları Şefi Buket Bağcı, “Engelli bireylerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de karşılaştıkları sorunları görüyoruz. Biz de bu sorunlardan birini bir nebze olsun azaltabilmek adına bu projeye başladık. Her birimden en az bir arkadaşımızla 120 saatlik bir eğim aldık. Aldığımız bu eğitim sayesinde engelli müşterimizle artık kolaylıkla iletişim kurabilecek, her türlü işlemlerinde yardımcı olabileceğiz.” diye konuştu.