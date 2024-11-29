Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle arazide mahsur kalan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri Fırat Nehri’ndeki gezi teknesi ile kurtarıldı.

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, Kemaliye ilçesine bağlı köylerde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik arızasının yaşandığı bölgelerde enerji akışını yeniden sağlamak için çalışma başlattı. 3 kişilik ekip, aniden bastıran tipiye yakalandı. Araçları kara saplanan ve yolun kapanmasıyla mahsur kalan görevliler, cep telefonu ile yardım çağrısında bulundu. Karanlık Kanyonun tepesinde mahsur kalan ekibe, gezi teknesi bulunan rehber Güven Güldal tarafından yaklaşık 4 saat süren arayış sonunda ulaşıldı. Soğuktan etkilenen 3 kişilik ekip, tekneyle bulundukları yerden alınarak, Kemaliye ilçesine götürüldü.