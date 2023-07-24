Aras Elektrik’in ev sahipliği yaptığı ve Dağıtım Şirketi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen iki günlük ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) Kamulaştırma Çalıştayı sona erdi. Çalıştayda kamulaştırma süreçleri, usul ve esasları gibi konular hakkında bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı.

Açılış konuşmasını Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş’ın yaptığı Çalıştay, Genel Müdürlük konferans salonunda dağıtım şirketinden gelen kamulaştırma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kamulaştırmanın önemine vurgu yapan Akbaş: “Yıllar önce kamulaştırma ile ilgili proje kapsamında yurt dışına gittim ve ülkemizde yapılan çalışmalarla oradaki çalışmaları kıyaslama fırsatı buldum. Orada edindiğim bilgilerle ülkemizde, sektöre katkı sağlama adına “Neler Yapabiliriz”i düşündüm ve bu düşüncemi de sektör toplantılarında dile getirdim. Geçen yıl düzenlenen, bakanlığımızın ve diğer dağıtım şirketlerinin katılım sağladığı Sektör Toplantısı’nda tekrar gündeme getirdim. Daha önce online düzenlenen çalıştay, bu yıl ELDER koordinatörlüğünde ve bizim ev sahipliğimizde yüz yüze gerçekleşmiş oldu. Her konuda bizlerden desteğini esirgemeyen ELDER’e ve değerli katılımları için dağıtım şirketlerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

ELDER Hukuk Koordinatörü Gökçe Yaşin açılış konuşmasında: “Kamulaştırma çalıştayını daha önce ELDER ev sahipliğinde ve online olarak yapıyorduk. Fikret Bey’in sektör toplantısında kamulaştırma uygulamalarına yönelik konular üzerinde durarak bunları dile getirmesi ve önemine vurgu yapması bakanlığımızın da dikkatini çekti. Belli aralıklarla her dağıtım şirketinde yapmayı planladığımız çalıştayı, bu kez Aras EDAŞ ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Umarım güzel ve verimli bir çalıştay olur.” ifadelerini kullandı.

Çalıştaya ev sahipliği yapan Aras EDAŞ Kamulaştırma Müdürü Serap UÇAR: “Gayet verimli, keyifli ve amacına uygun bir çalıştay oldu. Her dağıtım şirketinden gelen kamulaştırma temsilcileriyle birlikte, yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Mevcut uygulama yöntemleri, mevzuatlar, kanunlar, kamulaştırma iş süreçlerinde karşılaşılan problemler ve problemlere dair çözüm önerilerini konuştuk.” dedi.

Çalıştayın ardından, Erzurum’un tarihi ve turistik güzelliklerini içeren bir kültür gezisi düzenleyen Aras EDAŞ, katılımcıların güzel bir gün geçirmesini sağladı.