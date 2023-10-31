İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aras Elektrik arasında ‘Eğitim İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Mesleki Eğitim-Öğretim ilişkisini güçlendirmek amacıyla Valilik Toplantı Salonu’nda Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş’ın katılımıyla bir protokol imzalandı.

Protokol çerçevesinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen Mesleki Eğitim Merkezlerinde Yüksek Gerilim Sistemleri; Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde ise; Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı (Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü) ve Endüstriyel Bakım-Onarım Alanında öğrenci kontenjanı oluşturulması ve başarılı öğrencilerin sektöre kazandırılması hedefleniyor.

Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı (Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü) ve Endüstriyel Bakım-Onarım alanlarında mezun öğrenciler, şirket bünyesinde teknik eğitim sonrası, yazılı sınavdan başarılı oldukları takdirde, şirket tarafından ihtiyaca göre belirlenen pozisyonlarda işbaşı yapacak.

İmzalanan protokolün hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Çiftçi, bu sayede gençlerin istihdam edileceğini, sektörün ihtiyacının da nitelikli işgücüyle karşılanmış olacağını ifade etti.