Erzurum’da açılan ve Türkiye’nin ilk ve tek elektrik müzesi olan Özel Aras EDAŞ Müzesi yeni eserlerle genişliyor.

Faaliyetleriyle sektöre yenilikler katan Aras Elektrik, şubat ayında bir ilke daha imza atarak Türkiye’de ve elektrik dağıtım sektöründeki ilk elektrik müzesini kurmuştu. Elektrik tarihinin sergilendiği müze, elektrik dağıtım şirketleri arasında özel müze statüsü kazanan ilk ve tek elektrik müzesi unvanına sahip. Müzedeki eserler faaliyet alanının farklı illerinden getirilerek titiz bir çalışma sonucunda oluşturulmuştu. 1930’lara ait sayaçlardan kablo test araçlarına, trafolardan kumpaslara kadar çok sayıda eser müzede yer alıyor.

Akedaş’tan eser bağışı

Genel Müdür Fikret Akbaş: “Müzemiz Türkiye’de ve elektrik dağıtım şirketleri arasında ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Sektörümüz için buradaki malzemeler, cihazlar bir değerdir. Ülkemize ve şehrimize kazandırdığımız müzemizi her geçen gün genişletiyoruz. Yeni eserler geldikçe müzemiz de büyüyor. Son olarak Akedaş Elektrik Dağıtım Şirketi’nden eser bağışı yapıldı. Röle, belli yıllara ait sayaçlar, geodimetre, trafo, sayaç ayar masası, yüksek gerilim kompanzasyon bankı, sigorta ayırıcısından oluşan malzemelerin bağışı için Akedaş’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Müze, Etkinliklerde yoğun ilgi görüyor

Müzeler Haftası kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Elektrik Bölümü öğrencilerini ağırlayan müze, onların hem eğitimlerine katkı sağlayacak bilgiler öğretiyor, hem de sosyal ve kültürel alandaki gelişimlerine katkı sağlıyor. Ayrıca Kültür Yolu Festivali’nde de ziyaretçilerini ağırlayan müze, etkinliklerde yoğun ilgi görüyor.

Müze “Sanal Tur” olarak gezilebiliyor

Elektrik ile ilgili birçok eseri barındıran müze, hafta içi 08:00 - 17:00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak yerinde gezileceği gibi sanal ortamda da ziyaret edilebiliyor.

Müze, ziyaretçilerine https://my.matterport.com/show/?m=nJ4SvrRXtKX adresinden sanal bir tur yaptırarak, adım adım panoramik bir şekilde gezme fırsatı sunuyor.