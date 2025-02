Doğuda 7 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, altyapı çalışmalarının daha sağlıklı, koordineli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve özellikle halkın can ve mal emniyetinin sağlanması için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Vali Mustafa Eldivan başkanlığında toplantı düzenlendi.

Bayburt Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Vali Mustafa Eldivan, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Genel Müdür Yardımcıları, Bayburt İl Koordinatörü Bünyamin Yıldırım, ilçe belediye temsilcileri ve kurum/kuruluşların il müdürleri katıldı. Toplantının ana gündemi, Bayburt il sınırları içerisindeki can ve mal güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması için gerekli önlemler ve iş birliği süreçleri oldu.

Elektrik dağıtım hizmeti verdiği bölgedeki 7 ilde kaliteli ve kesintisiz enerji faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli koordinasyon ve iş birliği içerisinde olan Aras Elektrik, ortak çalışılmasının önemine vurgu yaparak, koordinasyon gerektiren konularda hızlı bir bilgi akışı sağlanmasının altını çiziyor.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş’tan can ve mal güvenliği vurgusu

Bayburt Valiliği’nde düzenlenen "Can Güvenliği" konulu toplantıya katılan Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, halkın can ve mal güvenliğinin her şeyin önünde geldiğini belirterek, kentteki tüm çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesinin önemini vurguladı. Akbaş, özellikle altyapı ve kazı çalışmalarına başlamadan önce sağlıklı bir planlama yapılmasının, olası olumsuz durumların önüne geçilmesi için kritik bir adım olduğunu ifade etti.

Akbaş, "Kentteki çalışmaların tüm kurumlarla uyum içinde gerçekleştirilmesi bizim için çok önemli. Altyapı ve kazı çalışmalarına başlamadan önce tüm taraflarla koordinasyon sağlanması, herhangi bir olumsuz durumu engellemek adına büyük bir öneme sahiptir. Bayburt ilimizde altyapı faaliyetleri yürüten tüm kurumlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen toplantımızda, çalışmalarımızı en verimli şekilde sağlamak adına çeşitli görüşmeler yaptık. Diğer toplantılarda olduğu gibi, bu toplantıda da sorumluluk alanımızdaki elektrik dağıtım şebekelerinin bulunduğu bölgelerde, kurumlar ve 3. şahıslar tarafından yapılacak kazı çalışmalarında, il koordinatörlüğümüze önceden bilgi verilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.

Fikret Akbaş, tüm çalışmaların halkın güvenliğini ön planda tutarak gerçekleştirilmesinin, kurumlar arası iş birliğinin ve koordinasyonun arttırılmasıyla mümkün olacağını belirtti.