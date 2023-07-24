ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörlüğüne atanan Zafer Demir ve yönetimi kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörü değişti. Ahmet İsabeyoğlu’nun yerine 2021 Haziran ayında Kars Sistem İşletme Müdürü olarak görev yapan Zafer Demir İl Koordinatörü olarak atandı. Demir ve yönetimi basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ARAS EDAŞ olarak 1 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını ifade eden Demir, “Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensupları bizim için çok kıymetlisiniz. Kamu hizmeti yapmakta olan bizlerin vatandaşımızla aramızdaki köprü görevini görmektesiniz. Bu sebeple ilk toplantımızı sizlerle yapmak istedik. 10 yıldır ARAS EDAŞ bünyesinde çeşitli görevlerde bulundum. 2021 Haziran ayında Kars Sistem İşletme Müdürü olarak başladığım görevime 1 Temmuz itibariyle Kars İl Koordinatörü olarak devam etmekteyim. Öncelikli hedefimiz Gazi şehrimizin güzel insanlarına kaliteli, kesintisiz elektrik sunmak ve bölgemize sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar sunmaktır. Bu sebeple 2023 yılı dahil olmak üzere ARAS Elektrik olarak Serhat diyarı olan Kars ilimize devir sonrası toplam 1 milyar TL’lik yatırım yaptık ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız elektrik alt yapısını güçlendirerek abone memnuniyetini üst seviyede tutmaktır” dedi.

Kayıp kaçak oranının yüzde 15’e gerilediğini ve yılsonuna kadar yüzde 12’ye kadar düşürmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Demir, “Sürdürülebilirlik ve Kaliteli enerji kullanımı için 2023 yılsonunda 40 farklı tesis projemizi hayata geçireceğiz. Ayrıca 2024 yılı içinde planlama ve Projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bununla beraber kendi personelimizle mevcut hatlarımıza aralıksız bakım çalışmaları yapmaktayız. Elektrik dağıtım şebekelerinin işletilmesi konusunda en büyük problemlerimizden biri olan kayıp kaçak konusunda çalışmalarımız devam etmekte olup 2023 Haziran sonu itibariyle kayıp kaçak oranımız yüzde 15’lere kadar gerilemiştir. 2023 yılsonunda yüzde 12’lere kadar düşürmeyi planlamaktayız” diye konuştu.

Vatandaşların elektrik kesintisinden dolayı yaşadıkları ev eşyalarının zarar görmesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Demir, “Birimimizde bununla ilgili bir komisyon kuruldu. Elektrik gidip gelmesinden kaynaklı ev eşyasının zarar görmesini tamamen biz karşılayarak, vatandaşın mağduriyetini gideriyoruz. Ancak bu tarz olumsuz durumla karşılaşan vatandaşlarımız 10 gün içerisinde bize yazılı bildirmesi lazım. Alınan müracaatları komisyonumuz inceleyecek ve 10 gün içerisinde vatandaşımıza cevap verecektir” şeklinde konuştu.

Demir, kentte bulunan eski sayaçların da değişiminin ücretsiz devam ettiğini ve yılsonuna kadar yaklaşık 23 bin sayacın değişeceğini sözlerine ekledi.