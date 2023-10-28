Enerji sektörünün öncü şirketlerinden olan Aras Elektrik, kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun hayatına, önemli etkinlikleriyle de ülkenin mücadeleci ruhuna dokunuyor.

Sorumluluk bölgesindeki 7 ilde “100. Yılda Trafo Boyama” projesiyle, Cumhuriyet’in 100. yaşını coşkuyla kutluyor.

“Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" ilkesi ile hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ortaya koyan Türk milletinin, istiklal ve istikbaline olan güçlü inancı sayesinde dillere destan bir Millî Mücadele yürütüldü. Bundan tam 100 yıl önce ortaya çıkan ve milletin kültürel kodlarında varlığı daim olan Millî Mücadele ruhunun, tekrar küllerinden doğuşunun, şahlanışının ilhamı olarak gerçekleştirilen proje ile bölgeye renk katan Aras Elektrik, 100. yıla yaraşır bir etkinlik düzenledi.

"100. Yıla Erişmenin Mutluluğunu Yaşıyoruz"

Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, 100. yılı dolayısıyla çok kapsamlı bir proje hazırladıklarını belirterek: “Cumhuriyet’in 100. yılına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz milletimiz, geçmişten bu yana nice büyük engelleri aşarak Cumhuriyetimizi, 100. yılına gururla taşıdı. Şimdi biz de bu emaneti daim kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Trafolarda 100. Yıl Coşkusu

100. yıl kutlamalarının ülke genelinde yapılacak etkinliklerle görkemli bir şekilde kutlanacağının altını çizen Akbaş: “Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi cumhuriyetin ilanı ile taçlanmıştır. Bağımsızlık düşüncesi ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseridir. Bizler de bu eserin önemini biliyor; tüm ülke olarak Cumhuriyetimizin 100. yaşını birçok etkinlik ve büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Aras Elektrik olarak bu coşkulu etkinliklere sorumluluk alanımızdaki trafolara çizdiğimiz görsellerle eşlik ediyoruz. Özellikle merkezi konumda olan trafoları seçerek Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars illerinde birer trafo, Erzurum’da 4 trafo olmak üzere toplamda 10 trafo boyayarak Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutluyoruz. 100 yıllık bir yolculuğu elimizden geldiğince güzel ve coşkulu bir şekilde kutlamayı hedefleyerek faaliyet alanımızdaki etkinliklere renk kattığımızı düşünüyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. 100. yıl yolunda Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” dedi.