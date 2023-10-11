Derince Belediyesi, Araptepe mevkiinde yer alan kentsel dönüşüm projesinde mülkiyeti belediyeye ait olan 5 daireyi satışa çıkardı. İhale 18 Ekim Çarşamba günü Derince Belediyesi Encümen Salonu’nda başlayacak.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ilçeye kazandırdığı Yenikent Mahallesi Araptepe mevkiinde depreme dayanıklı, otoparkı bulunan, sosyal ve yeşil alanlara sahip olarak 428 daire ve 7 işyerinden oluşan yeni bir yaşam merkezi inşa edildi. Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki alana inşa edilen, 10 bin metrekaresi yeşil alana ayrılmış proje çerçevesinde Derince Belediyesi kendi payına düşen dairelerden 5’ini pazarlık usulü yöntemi ile satışa sunacak. İhale 18 Ekim Çarşamba günü Derince Belediyesi Encümen Salonu’nda başlayacak.

Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 3 adet 2+1 ve 2 adet 3+1’den oluşan 5 daire 1.900.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Satış ihalesine katılmak isteyen vatandaşların, her bir bağımsız bölüm için 1.000 TL’den oluşan ihale şartnamesini Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden imza karşılığı alıp, geçici teminat bedellerini yatırdıktan sonra hazırladıkları dosyaları en geç 18 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Derince Belediyesi’ne teslim etmeleri gerekiyor.