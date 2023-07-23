Malatya’nın Arapgir ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan 198 konut için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Malatya’da yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Depremde birlikte nüfus popülasyonu 5 katına ulaşan Arapgir ilçesinde ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan 198 konut için çalışmalara hız verildi.

İlçeye bağlı Şıhlar Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu konutların yıl sonunda tamamlanmasını beklediklerini söyledi.