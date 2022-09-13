Malatya’nın Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçede iki gün süren 25’nci Bağbozumu ve Mor Reyhan Hasat Festivali’ni değerlendirip, “İlçenin tanıtımı için önemli etkinliklere imza attık” dedi.

Malatya’nın Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçede iki gün süren 25’nci Bağbozumu ve Mor Reyhan Hasat Festivali’ni değerlendirip, “İlçenin tanıtımı için önemli etkinliklere imza attık” dedi.

Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu yaptığı açıklamada, ilçede iki gün düzenlenen festivalin dolu dolu geçtiğini belirtti. Cömertoğlu, “Birkaç yıldır yapılamayan, özlem haline gelen bir etkinliği geçte olsa karar verip en azından bu geleneğimiz ölmesin, üreticimizin alın teri olan bu ürünlerin gündemden düşmesin diye bir hızlı tertip içerisine girdik. Bu festivalimizde Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba’nın, Ataşehir Belediyemizin büyük katkıları var. İstanbul’da bulunan Arapgir Kültür Derneğimizin ve diğer derneklerimizin çok büyük katkıları var. Herkese müteşekkirim. Günü güzel başlattık. Tarih ve kültür mirasıyla öne çıkmış, turizmle anılmaya başlamış ilçemiz 250 yatak kapasiteye çıkmış hotel oda sayımızla hizmet etmeye devam ediyoruz. Üreticisiyle alım garantili ürün yelpazesini geliştirerek biz her yerde lezzetimiz ve güzelliklerimiz var. İlçenin tanıtımı için önemli etkinliklere imza attık. Malatya bürokrasisi yüzünü Arapgir’e dönmüş bizleri destekliyor. Bu vesile ile festivalimize katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Festivalin 1. gününde Üzüm Teşvik yarışması yapılarak dereceye giren üreticilere plaket takdimi ve yarışma ödülleri verildiğini hatırlatan Cömertoğlu, “İlçemizin Kozluk Çayı mevkiinde Galip Soyman isimli vatandaşın bahçesinde üzüm hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonrası Millet Han Butik Hotel de yemek programı gerçekleştirilirken Samime Aydınlar Kültür Merkezinde “Dünden Bugüne Arapgir Köhnü Üzümü ve Mor Reyhanı” konulu panel düzenlendi. Panele, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kasım Gündüz, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi Öğrt. Gör. Dr. Erçin Oksal, Türk Patent ve Marka Kurumundan Uzm. Sucan Kılış Daldal, Tarım İl Müdürlüğünden Zir. Müh. Badin Kılıç, Tarım Danışmanı Zir. Yük. Müh. Ali Kaygısız ve Arapgir Belediyesi Ziraat Yüksek Mühendisi Cem Tüfekci konuşmacı olarak katılım sağladı.

Açılış töreninin sona ermesinin ardından Arapgir Belediyesi Hizmet Binası önünde Aslan Kaya, Nurcan Selçuk, Cemal Öztaş, Özlem Büyük, Kahtalı Mıçı ve Göknur Karadağ sahne aldı.

Kaçıranların çok üzüleceği Arapgir Bağbozumu Festivali, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Farklı bir havada geçen ve panayır alanına dönüşen etkinlik, Kozluk Çayı Etkinlik alanında devam etti. Bir yıllık meşakkatli bir çalışmanın karşılığının özel kutlamaların yapıldığı sayılı günlerde, kültür ve sanat etkinlikleri, Türkmen Federasyonu etkinlikleri, resim, heykel, seramik ve taş boyama atölye çalışmalarının yanı sıra çocuklara yönelik atölye çalışmaları ve turnuvalar düzenlendi. Akşam ise kamp ateşi başında Arapgir Belediyesi Musiki Ekibi tarafından yöresel şarkılar söylendi. Halk Müziği Sanatçısı Cengiz Yurtseven, sevilen eserlerini seslendirdiği konser ile Arapgirlilerle buluştu” diye konuştu.