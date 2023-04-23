Malatya’nın Arapgir ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 6 Şubat depremlerden etkilenerek ilçeye yerleşen ailelerin çocukları için etkinlik düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’nın Arapgir ilçesinde depremzede aileler ve çocuklarına yönelik sanat atölyelerinde psikososyal destek hedefli etkinlikler düzenleniyor.

Arapgir Belediyesi Kaşkaloğlu Konağı’nda Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun talimatıyla oluşturulan atölyelerdeki etkinlikler belediyenin eğitim ve kırsal kalkınma koordinatörlüğü bünyesinde yürütülürken, konak ve bahçesinde kurulan aktivite çadırlarında haftanın 4 günü etkinlik düzenleniyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da devam eden etkinliklerde depremzede çocuklar Kaşkaloğlu Konağı’nda gönüllerince bir gün geçirirken kum boyama, yüz boyama, taş boyama oyunlarla keyifli zaman geçirdiler.