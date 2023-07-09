Malatya’nın Arapgir ilçesinde Elazığ ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alması nedeniyle tahliye edilen hükümet konağı için çalışmalar sürüyor.

24 Ocak 2020 Elazığ ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenmesi sonrasında tahliye edilen hükümet konağı için çalışmalar sürüyor. Depremlerde etkilenen belediye hizmet binasının geçtiğimiz günlerde kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirilen ilçede yeni bir hükümet konağı için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor. Tahliye edilen hükümet konağının kendi yerinde planlama yapılarak inşa edilmesini istediklerini kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “ 24 Ocak 2020 Elazığ ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Arapgir önemli ölçüde etkilendi. Alınan hasar raporları sonrası belediye hizmet binası ile hükümet konağı tahliye edildi. Belediye kendine ait eğitim binasına taşındı, hükümet binası ise şehrin merkezine uzak Mehmet Akif mahallesindeki kuran kursu binasına taşınarak hizmet vermeye başladı. Bu noktada vatandaşlarımızın hükümet konağının kendi yerine yapılması çerçevesinde haklı bir talebi var, bizim düşüncemizde bu yöndedir. Tabi burada süreç İçişleri Bakanlığı ile valilik ve kaymakamlığın koordinasyonunda yürütülüyor. Bizlerin görüşlerine başvurulursa yeni binanın kendi yerine yapılması yönündeki görüşümüzü ilgili kurumlara aktarırız” diye konuştu