İki gün sürecek olan şenlikler çerçevesinde, üzüm yarışması, üzüm ve reyhan hasadı, kültür sanat etkinlikleri,spor gösterileri ile Göknur Karadağ, Özlem Büyük, Kahtalı Mıçı, Cemal Öztaş, Arslan Kaya ve Cengiz Yurtseven konser verecek.

Ürgüp, yarım asırlık “Bağ Bozumu” Festivaline ev sahipliği yapacak

Ürgüp, yarım asırlık “Bağ Bozumu” Festivaline ev sahipliği yapacak

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “10-11 Eylül 2022 tarihinde düzenleyeceğimiz 25. Arapgir Bağbozumu ve 1. Mor Reyhan Hasat Şenliklerine tüm halkımız davetlidir” dedi.

Malatya’nın Arapgir ilçesinde hafta sonu üzüm ve reyhan şenlikleri düzenlenecek.

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