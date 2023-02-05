Malatya’nın Arapgir ilçesindeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Arapgir- Divriği yolu trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Arapgir -Divriği -Malatya -Keban karayolunun 0-18 kilometreleri araç trafiğine kapatılmıştır” denildi

Malatya’nın Arapgir ilçesindeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Arapgir-Divriği yolu trafiğe kapatıldı.

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