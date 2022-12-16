Samsun’da toplanan Körfez ülkeleri seyahat acenteleri temsilcileri, Arap turistlerin Samsun’u tercih etmeme sebebini; otellerin kalabalık aile kullanımı için uygun olmaması ve Orta Doğu’dan direkt uçuşun olmaması olarak yetkililere sundu.

Samsun’da toplanan Körfez ülkeleri seyahat acenteleri temsilcileri, Arap turistlerin Samsun’u tercih etmeme sebebini; otellerin kalabalık aile kullanımı için uygun olmaması ve Orta Doğu’dan direkt uçuşun olmaması olarak yetkililere sundu.

Amasya, Samsun ve Tokat illerindeki doğal, tarihi ve kültürel turistik değerlerin, yöresel lezzetlerin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla “Körfez Ülkeleri Seyahat Acenteleri Orta Karadeniz’i Keşfe Çıkıyor” başlıklı program düzenlendi. Bir otelde yapılan programa; Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerden turist getiren İstanbul acentelerinden 15 temsilci katıldı. Temsilciler, Arap turistlerin Samsun’u tercih etmeme sebepleri ve turizmin daha da geliştirmesi yönündeki fikirlerini yetkililere sundular.

İlhan Bayram: “Samsun olarak turizm sektöründen çok fazla faydalanamadığımızı düşünüyorum”

Potansiyel olarak turizmden daha fazla faydalanmaları gerektiğinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Samsun’da göreve başladığım 2019 yılında turizmcilerle ilk biraya geldiğimde bilgiler aldım. Nasıl bir faaliyet oluyordu? Turistler Amasya’da konaklıyor, Samsun’a gelip, heykel önünde yarım saat mola veriyorsunuz. Ondan sonra da fotoğraf çekip, geçip gidiyorsunuz. Turizm veya Samsun bu değil. Samsun’un çok güzel doğal imkanları var. Müzelerimiz oldukça fazla. Samsun olarak turizm sektöründen çok fazla faydalanamadığımızı düşünüyorum. Yaptığımız görüşmelerde insanları konaklatabilecek, bir zincir oluşturabilecek nelerimiz var diye baktık. Bizim coğrafyamız, bölgemizdeki başka şehirlerdeki elden çıkmış coğrafyalar gibi değil. Daha el dokunulmamış dünya kadar yerimiz var. Bir plan akıllı bir şekilde geliştirilirse çok daha güzel şeyeler olabilir. Bu düşünceyle master plan çalışması yapalım dedik. Siz profesyoneller, eksiklerimiz konusunda bizi yönlendirirseniz bu çalışmaların daha faydalı olacağını düşünüyorum. Samsun Karadeniz’in merkezi, Türkiye genelinden, iç-dış turizmden hak ettiği payı alması, hak ettiği noktalara gelmesi amacındayız. Bu konuda sizlerin yol göstericiliğine de ihtiyacımız var. Belediye olarak yapılacak plan, program veya her türlü konuda taşın altında elimiz var. Biz her tarafa yatırım yapamayız ama yatırımcıları buraya çekme noktasında acentelerin destek ve fikirlerini de almak isteriz. O anlamda bu toplantının yararlı olacağını düşünüyorum” dedi.

“Samsun müze çeşitliliğinde Türkiye’de öncü”

Konsept müze ve müze çeşitliliği konusunda Samsun’un Türkiye’nin önde illerinden biri olduğunu ifade eden Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, “Samsun, turizm çeşitliliği anlamında her şeyi bulabileceğiniz bir potansiyele sahi. Sağlık, spor, termal, yayla turizmi gibi akla gelebilecek birçok turizm potansiyeline sahibiz. Sadece müze çeşitliliği bakımından bile Türkiye standartlarının üzerinde bir şehiriz. Oyuncak müzesi, sağlık müzesi, cerrahi aletler müzesi, mübadele müzesi, tütün müzesi gibi konsept konulu birçok müzemiz var. Bunların dışında Havza ve Ladik’te termal turizm var. Bu konuları yurt dışından iş yapan acentelerimiz ile konuşmak çok yararlı olacaktır” diye konuştu.

“Otellerdeki connect oda azlığı Arap turizmini olumsuz etkiliyor”

Arapların kalabalık aile olarak tek bir oda tercih ettiklerini ve Samsun’daki otel ve konaklama yerlerinin bu duruma uygun olmadığını vurgulayan acenteci Metin Duyar, “2005 yılında Türkiye’ye Orta Doğu’dan 300 bin Arap turist geldi. 2007’de 700 bine çıktı. Bu sene 1 milyon 300 bin Arap turist geldi. Hedefimiz 2023’te 3 milyon turist. Buraya gelen Orta Doğu acentelerinin hepsi imkanlarıyla turizmi tanıtıyor. Samsun’da Suudi Arabistan’da daha önce tanıtıldı. Samsun’un Arap turistleri çekmesindeki en büyük sıkıntı, ‘konaklama’ yani rezidans. Otellerde connect oda azlığıdır. Araplar, kabile tipi yaşam alanı sevdiği için yan yana odaları bile kabul etmiyorlar. Samsun’un en büyük açığı bu. Bu konaklama açığını giderirsek, Araplar Samsun’a akın eder. Samsun’un en iyi destinasyonu Samsun ama konaklama sorunu çözülmeli. Samsun’da Akdeniz iklimi ve değişik iklimlerin yaşandığı birçok bölge var. Göl var, deniz var, kayak merkezi var ama birinci eksiklik konaklama. O yüzden Arap turistler Samsun’da konaklamayı tercih etmiyor. Turistler Samsun’da zor konaklıyor" şeklinde konuştu.

“Orta Doğu’dan Samsun’a direkt uçuş yok”

Bodrum ve Antalya’ya direkt uçuşun açılmasının ardından İstanbul’a giden Arap turistlerin yarısının artık Antalya ve Bodrum’u seçtiğine dikkat çeken Metin Duyar, “2022’de Orta Doğu’dan gelen turistler en çok İstanbul, Bolu, Yalova, Sapanca, Antalya, Bodrum, Marmaris gitti. Antalya ve Bodrum’a Orta Doğu’dan direkt uçuşlar nedeniyle çok sayıda turist geliyor. Hatta bu direkt uçuşlar nedeniyle bizim İstanbul pazarının yüzde 50’si elimizden gitti. Trabzon’da direkt uçuşlar nedeniyle birçok Arap turist çekiyor. Maalesef Samsun’a Orta Doğu’dan direkt uçuş yok. Merzifon ters geliyor. Ordu’ya inen de bu tarafa dönmüyor. Mutlaka Samsun’a Orta Doğu’dan direkt uçuşlar olması gerekiyor. Arap turistlerin Samsun’u tercih etmesi için direkt uçuşlar ve konaklanacak odaların düzenlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Acente temsilcileri, 17 Aralık akşamına kadar Samsun, Tokat ve Amasya’nın tarihi, doğal ve turistik mekanlarına ziyaretler gerçekleştirip, incelemelerde bulunacak.