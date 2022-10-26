Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde uyuşturucu madde satma suçlamasıyla aranan bir şahıs devriye gezen ekipler tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde uyuşturucu madde satma suçlamasıyla aranan bir şahıs devriye gezen ekipler tarafından yakalandı.

Bolvadin ilçesi Konak mahallesinde devriye gezen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir şahsın kendilerini görünce şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark etti. Ardından şahsın durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan ekipler isminin B.Ç., olduğu belirlenen şahsın uyuşturucu madde ya da uyuşturucu madde bulundurmak satmak suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.