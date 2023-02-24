Eskişehir’de aranması olan 16 kişi yakalanırken, cezaevi firarisi ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs cezaevine gönderildi. İki şahıs üzerinde ise ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Eskişehir’de aranması olan 16 kişi yakalanırken, cezaevi firarisi ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs cezaevine gönderildi. İki şahıs üzerinde ise ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde aranması olan 16 kişi yakalandı. Çalışmalarda yakalanan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.S., hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan T.Y., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.K. ve ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan S.Ö. kentteki cezaevlerine teslim edildi.

Öte yandan, çalışmalar çerçevesinde 2 şüphelinin üzerinden 2 ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.