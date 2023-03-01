Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranması bulunan 1 kişi yakalandı.

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranması bulunan 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2022/137 sayılı kararı ile Kanuna Aykırı Gösteri ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Dağılmama suçundan aranması bulunan 1 kişi Talas ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.